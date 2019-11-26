2019-11-26T17:02:15+03:00
Общество

Глеб Никитин попросил нижегородцев не выходить на тонкий лед

Губернатор напомнил о правилах техники безопасности во время ледостава
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей региона соблюдать правила техники безопасности и не выходить на тонкий лед во время ледостава. Кроме того, на оперативном совещании во вторник, 25 ноября 2019 года, глава региона поручил главам муниципалитетов обеспечить меры безопасности на водоемах, сообщает пресс-служба облправительства.

В ходе заседания заместитель губернатора Дмитрий Краснов доложил об участившихся случаях выхода граждан на тонкий лед.

- В этом году по едва замерзшему озеру Щелоковского хутора гуляла женщина с коляской, а в Дзержинске мужчина пытался выехать на лед на автомобиле. К счастью, их вовремя остановили спасатели, - рассказал Дмитрий Краснов.

- Я прошу нижегородцев соблюдать меры личной безопасности. Особенное внимание необходимо уделить детям, объяснить им, насколько опасно выходить на тонкий лед, - отметил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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