Глеб Никитин попросил нижегородцев не выходить на тонкий лед
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей региона соблюдать правила техники безопасности и не выходить на тонкий лед во время ледостава. Кроме того, на оперативном совещании во вторник, 25 ноября 2019 года, глава региона поручил главам муниципалитетов обеспечить меры безопасности на водоемах, сообщает пресс-служба облправительства.
В ходе заседания заместитель губернатора Дмитрий Краснов доложил об участившихся случаях выхода граждан на тонкий лед.
- В этом году по едва замерзшему озеру Щелоковского хутора гуляла женщина с коляской, а в Дзержинске мужчина пытался выехать на лед на автомобиле. К счастью, их вовремя остановили спасатели, - рассказал Дмитрий Краснов.
- Я прошу нижегородцев соблюдать меры личной безопасности. Особенное внимание необходимо уделить детям, объяснить им, насколько опасно выходить на тонкий лед, - отметил Глеб Никитин.
ИСТОЧНИК KP.RU