2019-11-26T16:51:25+03:00
Общество

Нижегородцев призывают принять участие в финальном голосовании конкурса «Театральное Приволжье»

К горожанам обратился председатель нижегородского отделения СТД Сергей Кабайло
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Председатель нижегородского отделения СТД Сергей Кабайло призвал нижегородцев принять участие в финальном голосовании конкурса «Театральное Приволжье». Оно начнется в 13:00 29 ноября 2019 года и продлится ровно сутки, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Принять участие в голосовании может каждый житель ПФО – для этого достаточно позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43. Чтобы голосование было максимально объективным, отдать свой голос можно за любую постановку, кроме спектакля из своего региона. При подведении итогов будут в равной степени учитываться голоса зрителей и оценки экспертного жюри.

- 28 спектаклей из 14 регионов Приволжского федерального округа! Школьники и студенты занимаются замечательным делом, название которому – театр. Каждому спектаклю нужны зрители и, конечно же, аплодисменты. Так давайте, дорогие друзья, обратим внимание на творчество этих молодых людей и выберем лучший спектакль фестиваля «Театральное Приволжье». А нашими аплодисментами будет голосование, - обратился к нижегородцам председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло.

Напомним, проект «Театральное Приволжье» проходит в рамках Года театра. Старт проекту в марте 2019 года дали полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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