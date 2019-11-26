2019-11-26T14:16:52+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ подвел итоги конкурса «Чистый взгляд»

Мероприятие проходило во Дворце культуры нефтехимиков в Кстове
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: «ЛУКОЙЛ»Фото: «ЛУКОЙЛ»
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23 ноября 2019 года ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») при поддержке Администрации Кстовского муниципального района подвели итоги Конкурса детского рисунка на экологическую тематику «Чистый взгляд». Мероприятие проходило во Дворце культуры нефтехимиков в Кстове.

Более 250 творческих работ, посвященных природе родного края, представили учащиеся 1-4 классов города Кстова и Кстовского района на рассмотрение конкурсной комиссии.

Финал Конкурса проходил в стенах Дворца культуры нефтехимиков: там детей ждали сказочные герои, выставка лучших работ, подарки от организаторов. Все финалисты получили дипломы за участие в Конкурсе и красочные энциклопедии, рассказывающие о видах животных и растений. Но самым главным подарком стало яркое представление - балет «Маугли» в исполнении артистов Нижегородского Камерного музыкального театра имени В.Т. Степанова.

Конкурс детского рисунка «Чистый взгляд» проводится Компанией ЛУКОЙЛ уже 10 лет. В Нижегородской области он проходит в третий раз и уже положительно зарекомендовал себя. Конкурс служит мотивацией для ребят не только показать свои творческие способности, но и позволяет воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к флоре и фауне родного края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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