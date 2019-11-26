2019-11-26T12:19:04+03:00
Общество

Татьяна Устинова получила «оглушительные впечатления» на нижегородском предприятии

Известная российская писательница и телеведущая посетила завод «Красное Сормово»
Елена ЛАЗАРЕВА
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По словам писательницы, цель визита – знакомство с историей легендарного судостроительного предприятия и вдохновение для написания нового романа о кораблях.

Татьяна Устинова планирует написать новый роман, связанный с судостроительной отраслью. С целью вдохновиться и ближе познакомиться с атмосферой судостроительного производства, Татьяна посетила музей истории завода «Красное Сормово» и территорию предприятия, сообщает пресс-служба предприятия.

«Оглушительное впечатление о заводе и о музее, – поделилась своими впечатлениями писательница. – Музей завода очень хорошо и «умно» организован. Это и производственный музей, и музей государства, потому что все этапы развития предприятия так или иначе отражают историю нашей державы. Очень много интересного и нового узнала. Например, что здесь строили Т-34. А сам завод – это настоящая жизнь, живущий организм, где рождается еще один живущий организм – судно. Это не какая-то абстракция, это то, что ты видишь своими глазами. От этого и к судну, и к заводу, и к людям, трудящимся на верфи, возникает огромное уважение».

Возможно, что именно легендарное нижегородское предприятие «Красное Сормово» станет прототипом места действия в новом романе Татьяны Устиновой. Писательница пообещала вернуться с визитом уже в конкретные цеха и подразделения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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