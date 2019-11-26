2019-11-26T11:47:27+03:00
Общество

4500 человек остались без отопления в Ленинском районе

Работы по ремонту теплосетей планируется закончить к 21.00
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, в Ленинском районе без отопления остались 59 жилых домов, две школы.

Около часа назад на участке трубопровода на улице Днепропетровской начались ремонтные работы, что привело к нарушению подачи центрального теплоснабжения. Без отопления остались 4500 жителей Ленинского района, в том числе 875 детей. Похолодели батареи в двух школах.

Причиной происшествия стала переврезка на вновь смонтированный участок подающего трубопровода на улице Днепропетровской.

Ремонтные работы проводит АО «Теплосети», теплоноситель не сливается. Предполагаемое время окончания работ – 21.00 26.11.2019.

Напомним, накануне из-за повреждения участка теплосети без тепла остались более 300 домов, 6 школ и 11 детских садов в Советском районе. Последствия аварии устранили только к 8 часам утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татьяна Устинова получила «оглушительные впечатления» на нижегородском предприятии
Первые испытания на Нижегородском космодроме запланированы на 2022 год
Новогодние елки установят во всех районах Нижнего Новгорода до 20 декабря
Нижегородский Казанова поужинал на 15 тысяч и сбежал со свидания
Площадки для воркаута и паркура появились в Балахне
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»: «Утечек газа перед массовым отравлением в школе у нас не было»
Перевозчик-нелегал оштрафован на 1 млн рублей
Дефицит электроэнергии промышленному Дзержинску не грозит
Причиной массового отравления газом в Вадской школе назвали нарушения эксплуатации оборудования
Минздрав: «Все пострадавшие при отравлении газом в нижегородской школе отпущены домой»
Восемь пострадавших от отравления газом в Вадской школе остаются в больнице
Число пострадавших при отравлении газом в нижегородской школе увеличилось до 44 человек
Стала известна причина массового отравления газом в Нижегородской области
По факту массового отравления детей газом в школе в Нижегородской области проводится доследственная проверка