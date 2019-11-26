4500 человек остались без отопления в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-26T11:47:27+03:00

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По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, в Ленинском районе без отопления остались 59 жилых домов, две школы.

Около часа назад на участке трубопровода на улице Днепропетровской начались ремонтные работы, что привело к нарушению подачи центрального теплоснабжения. Без отопления остались 4500 жителей Ленинского района, в том числе 875 детей. Похолодели батареи в двух школах.

Причиной происшествия стала переврезка на вновь смонтированный участок подающего трубопровода на улице Днепропетровской.

Ремонтные работы проводит АО «Теплосети», теплоноситель не сливается. Предполагаемое время окончания работ – 21.00 26.11.2019.

Напомним, накануне из-за повреждения участка теплосети без тепла остались более 300 домов, 6 школ и 11 детских садов в Советском районе. Последствия аварии устранили только к 8 часам утра.

ИСТОЧНИК KP.RU