Новогодние елки установят во всех районах Нижнего Новгорода до 20 декабря

СЕГОДНЯ 11:04 2019-11-26T11:04:42+03:00

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По сообщению пресс-службы города, в Нижегородском районе ели появятся в Ковалихинском сквере и на «Красной горке» на улице Усилова.

В Советском — на Советской площади, в Кузнечихе и в деревне Новопрокровское.

Три елки украсят Московский район – их установят у здания Дворца спорта «Юность», на улице Шаляпина, 19 и в поселке Березовая Пойма, несколько елок установят предприятия и организации района. Стоит отметить, что на Шаляпина и в Березовой Пойме поставят живые ели.

В Сормовском районе планируется установить 9 елей: на улице Федосеенко у дома № 87, в сквере имени Ленинского Комсомола, у дома №13 на улице Рубинчика, в парке Светлоярском, на площади Буревестника, а также у ТЦ «Лента» и ТЦ «Союзный». Самые необычные украшения повесят на елку в Сормовском парке — поделки школьников.

В Канавинском районе новогодние елки установят в парке имени 1 Мая, у детского театра «Вера», на территории Нижегородской ярмарки, а также у крупных торговых центров.

Шесть елей установят в Ленинском районе: у кинотеатра «Россия», в парке «Дубки», на ул. Героя Попова, 4, ул. Снежной, 25/4, ул. Премудрова, 10/2 и на пл. Комсомольской, 6/3.

Семь новогодних елей появится в Приокском районе. Новогодние красавицы будут стоять в парке «Приокский», у административного здания ПАО «Нител», у ТЦ «Гагаринский» и у ТЦ «Перекресток».

Больше всего елок планируется поставить в Автозаводством районе – 17! Главная елка традиционно ставится на территории Автозаводского парка культуры и отдыха, ещё один елочный комплекс - в парке имени 777-летия города Нижнего Новгорода и 15 елок — у различных торговых центров и других объектов. К слову, первая ель в Автозаводском районе уже установлена.

Кроме того, в этом году свои елки появятся в поселке Дубенки, на территории кафе «Березовая роща» в поселке Ольгино и у кинотеатра «Импульс».

По традиции, главная елка Нижнего Новгорода высотой 22 метра будет украшать площадь Минина и Пожарского.

ИСТОЧНИК KP.RU