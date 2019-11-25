2019-11-25T17:28:37+03:00
Общество

Нижегородский Казанова поужинал на 15 тысяч и сбежал со свидания

Мошенник обманул 40-летнюю женщину, оставив ресторанный счет на 17 тысяч рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Как сообщает прокуратура Советского района, 40-летняя женщина познакомилась на сайте знакомств с молодым человеком, который представился ей Юрием.

Виртуальное общение по классическим канонам жанра должно было перейти в реальное. И перешло - "Юрий" предложил укрепить дружественные связи, пригласив новую знакомую в один из нижегородских клубов (Советский район).

Сделав заказ, пара продолжила приятное общение, но в какой-то момент коварный обольститель отлучился припудрить носик, оставив свою даму наедине с официантом и счетом за ужин на 17 тысяч рублей. Особенно оскорбительным был тот факт, что сама дама, по ее словам, сделала заказ всего на 2000 рублей.

История умалчивает, что именно заказал незадачливый альфонс на 15 тысяч рублей. Но у правоохранительных органов есть возможность спросить его об этом лично. "Юрий" оставил на добрую память о себе свой пиджак, в кармане которого сотрудники полиции обнаружили его паспорт. Сластолюбца и гурмана, как оказалось, звали вовсе не Юрий. Как часто он ужинает за счет женщин, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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