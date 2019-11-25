2019-11-25T16:30:00+03:00
Общество

Площадки для воркаута и паркура появились в Балахне

«Лесную опушку» благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Елена ЛАЗАРЕВА
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В микрорайоне Правдинск в Балахне состоялось торжественное открытие озелененной территории «Лесная опушка», благоустроенной в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

На территории «Лесной опушки» появились освещенные дорожки, которые зимой станут лыжными трассами. Здесь есть и место для велосипедных, пеших прогулок, «тропа здоровья» для ходьбы и бега, скамейки, урны, детский спортивно-игровой городок, а также детская площадка для малышей, зона для тихого отдыха, скейт-площадка, площадки для воркаута и паркура. Предусмотрена парковка.

В ближайшее время здесь также появится декоративная подсветка деревьев и видеонаблюдение, а зимой планируется провести фестиваль снежных фигур. На работы из федерального, областного и местного бюджетов было направлено 17,8 миллионов рублей.

«Необходимо при реализации всех проектов благоустройства ориентироваться на мнение граждан и на их пожелания. Это основной принцип национального проекта. В этом году мы, проводя голосование по выбору территорий, спрашивали, не только какое пространство необходимо преобразовать, но и что там должно появиться. И скоро начнутся общественные обсуждения проектов, где еще раз жители смогут высказать свое мнение в отношении благоустройства скверов, парков и улиц городов и поселков», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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