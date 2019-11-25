Дефицит электроэнергии промышленному Дзержинску не грозит

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-25T15:30:26+03:00

Для модернизации объекта использовалось оборудование от отечественных производителей.

Модернизирована нижегородская подстанция 220 кВ «Этилен» для подключения к магистральным сетям лакокрасочного завода «Экопол»

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Россети ФСК ЕЭС завершили реконструкцию комплектного распределительного устройства подстанции 220 кВ «Этилен», питающей нефтехимические производства Нижегородской области – «Капролактам», «Тосол-синтез» и ДПО «Пластик». Обеспечена возможность электроснабжения в объеме до 1,4 МВт завода «Экопол», выпускающего авторемонтные материалы и лакокрасочные покрытия. В целом объем мощности, выдаваемой предприятиям нефтехимического кластера региона, достиг 198 МВт.

В ячейке комплектного распределительного устройства подстанции установлено современное отечественное оборудование, в том числе вакуумные выключатели, трансформаторы тока и ограничители перенапряжений. Новые аппараты надежны в эксплуатации, обладают высокой стойкостью к износу во время выполнения коммутационных действий.

Трансформаторная мощность энергообъекта составляет 250 МВА. От работы подстанции 220 кВ «Этилен» зависит электроснабжение Дзержинска – крупного индустриального центра и второго по величине города Нижегородской области с населением более 230 тыс. человек.