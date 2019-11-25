2019-11-25T12:41:54+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде вручили «хрустальные капли»

Подведены итоги межрегионального экологического конкурса «Территория завтра – твоя территория»
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Нижнем Новгороде подвели итоги третьего открытого межрегионального конкурса журналистских и творческих работ экологической тематики «Территория завтра – твоя территория». Награды победителям вручили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин и министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров.

«Замечательно, что конкурс проходит именно в Нижнем Новгороде. В регионе очень активная экологическая общественность, мы также являемся одними из лидеров по реализации национального проекта «Экология». Надеемся, что конкурс будет расширяться, в нем примут участие больше журналистов из других регионов. И их репортажи будут в первую очередь о том, что необходимо любить свою родину, природу и заботиться о ней», - сказал Андрей Харин.

Всего на конкурс поступило 102 работы из Москвы, Серпухова, Екатеринбурга, Ярославля, Чебоксар, Нижнего Новгорода, шести районов Нижегородской области, республик Карачаево-Черкесии и Татарстана. Две работы пришли из ближнего зарубежья. Лучшие в семи номинациях получили главную награду конкурса - хрустальную статуэтку в форме капли воды, сложенной из рук, держащих земной шар. Статуэтка символизирует, что экология планеты находится в наших руках.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил в Уфе на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Глава региона отметил, что в создаваемом в Нижегородской области Научно-образовательном центре в качестве одной из основных специализаций будет экология.

ИСТОЧНИК KP.RU

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