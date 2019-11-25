В Автозаводском районе выступят «межзвездные странники и электрические монахи»

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-25T12:06:30+03:00

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Фестиваль состоится 1 декабря в 18.00 во Дворце культуры «ГАЗ» (ул. Героя Юрия Смирнова, 12). Проект представлен Нижегородским центром немецкой и европейской культуры и Содружеством культурных инициатив «Рекорд».

В фестивале примут участие Матеуш Краутвурст (Польша), трио ProJazz.Group (Нижний Новгород), Lidia Valenta Band (Германия), трио NOVA (Швейцария).

Вход зрителей по регистрации: www.ncnk.ru и www.kult-ra.ru. Бесплатные билеты можно получить также в кассе ДК ГАЗ.

Справка:

ProJazz.Group (Нижний Новгород) - один из самых стремительно прогрессирующих молодых и «живых» лидеров на нижегородской джазовой сцене. Вобрав в свою музыку очень разноплановые влияния, коллектив представляет, по сути, новый жанр — абсолютно джазовый по почерку и мультистилистический по содержанию.

Матеуш Краутвурст (Польша) — джазовый певец из Варшавы, ставший известным после участия в программе «Голос». Во время тура по Великобритании принял участие в концерте с хором под управлением Джорджа Мартина в Зале славы BBC, где выступал на одной сцене с Джеймсом Брауном, Патти Лабеле, Джоссом Стоуном, Принцем и Бейонсе.

Квартет LIDIA VALENTA BAND (Германия) - на фестивале квартет представит программу Weihnachten — немецкие рождественские песни XVII, XVIII и XIX веков в лёгкой джазовой интерпретации.

Трио NOVA (Швейцария) — участники трио говорят о себе так: «Межзвёздный странник, электрический монах в облаке космической пыли, пронизанной солнечным светом». От выступления Nova можно ожидать чего угодно, но точно не чего-то предсказуемого.

ИСТОЧНИК KP.RU