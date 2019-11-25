2019-11-25T12:06:30+03:00
Общество

В Автозаводском районе выступят «межзвездные странники и электрические монахи»

Международный джазовый фестиваль JAZZ GAZ пройдет в Нижнем Новгороде 1 декабря
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Фестиваль состоится 1 декабря в 18.00 во Дворце культуры «ГАЗ» (ул. Героя Юрия Смирнова, 12). Проект представлен Нижегородским центром немецкой и европейской культуры и Содружеством культурных инициатив «Рекорд».

В фестивале примут участие Матеуш Краутвурст (Польша), трио ProJazz.Group (Нижний Новгород), Lidia Valenta Band (Германия), трио NOVA (Швейцария).

Вход зрителей по регистрации: www.ncnk.ru и www.kult-ra.ru. Бесплатные билеты можно получить также в кассе ДК ГАЗ.

Справка:

ProJazz.Group (Нижний Новгород) - один из самых стремительно прогрессирующих молодых и «живых» лидеров на нижегородской джазовой сцене. Вобрав в свою музыку очень разноплановые влияния, коллектив представляет, по сути, новый жанр — абсолютно джазовый по почерку и мультистилистический по содержанию.

Матеуш Краутвурст (Польша) — джазовый певец из Варшавы, ставший известным после участия в программе «Голос». Во время тура по Великобритании принял участие в концерте с хором под управлением Джорджа Мартина в Зале славы BBC, где выступал на одной сцене с Джеймсом Брауном, Патти Лабеле, Джоссом Стоуном, Принцем и Бейонсе.

Квартет LIDIA VALENTA BAND (Германия) - на фестивале квартет представит программу Weihnachten — немецкие рождественские песни XVII, XVIII и XIX веков в лёгкой джазовой интерпретации.

Трио NOVA (Швейцария) — участники трио говорят о себе так: «Межзвёздный странник, электрический монах в облаке космической пыли, пронизанной солнечным светом». От выступления Nova можно ожидать чего угодно, но точно не чего-то предсказуемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде вручили «хрустальные капли»
ЛУКОЙЛ поддержал Кубок России по самбо
Нижегородских предпринимателей штрафуют за незаконную рекламу
В Московском районе Нижнего Новгорода отключат холодную воду
Для безработных нижегородцев предпенсионного возраста организуют профориентационные консультации
В Нижнем Новгороде завершился межрегиональный фестиваль татарского народного творчества
Товарооборот Нижегородской области с Польшей вырос на 20%
Встречи с нижегородскими знаменитостями выставят на продажу
В Дзержинске полностью восстановлено отопление
Роман Любарский покинет пост министра внутренней политики Нижегородской области
Саватеев: «Программа капремонта нижегородских дорог будет сформирована с учетом мнения грузоперевозчиков»
175 молодых специалистов АПК Нижегородской области получили господдержку в этом году
Морозные и солнечные выходные ожидают нижегородцев 23 и 24 ноября
Нижегородское «Торпедо» разгромило «Сибирь» на выездном матче КХЛ
Капуста, свинина и вермишель подешевели в Нижегородской области
Пожар потушен: Хостел в Нижнем Новгороде выгорел на площади 400 квадратных метров
Сувениры из Нижегородской области разъезжаются в 44 страны мира
Нижегородские волонтеры прекратили поиски Алены Жуковой
Вознесенскую ЦРБ не закроют