2019-11-25T11:28:38+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ поддержал Кубок России по самбо

В этом году соревнования собрали порядка 500 самбистов из разных регионов страны
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: «ЛУКОЙЛ».Фото: «ЛУКОЙЛ».
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20-22 ноября в Кстове на базе Международной Олимпийской Академии Спорта прошел Кубок России по самбо. В этом году соревнования собрали порядка 500 самбистов из разных регионов страны. Победителям этого этапа гарантирована путёвка на Кубок мира. Турнир проводился при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».

В числе почётных гостей Кубка были именитые тренеры и спортсмены. Среди них те, кто благодаря Кстовской академии самбо получил мировую известность.

В награждении победителей первых серий поединков Кубка принял участие заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень. Он отметил, что Компания «ЛУКОЙЛ» активно поддерживает спортивные соревнования разного уровня, а самбо является для Кстово одним из ключевых направлений, поскольку вносит неоценимый вклад в развитие спорта в городе, в дело воспитания молодежи.

Грант на проведение Кубка России по самбо Федерация самбо Кстовского района получила благодаря победе в Конкурсе социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ», которая является партнёром соревнований уже не первый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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