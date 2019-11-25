2019-11-25T10:15:02+03:00
Общество

Нижегородских предпринимателей штрафуют за незаконную рекламу

42 незаконные рекламные конструкции демонтировали в Нижнем Новгороде
Елена ЛАЗАРЕВА
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За прошедшую неделю в Нижнем Новгороде демонтировали 42 незаконные рекламные конструкции. Об этом сообщает МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры». Только 12 собственников согласились убрать рекламу добровольно, 30 конструкций пришлось демонтировать сотрудникам Центра.

Кроме того, за неделю обнаружилось еще 50 незаконных рекламных щитов, баннеров и т. п. Чаще остальных нарушают закон предприниматели Канавинского района — здесь было зафиксировано 27 нарушений.

Сегодня все материалы переданы в контролирующие органы. Штрафы за размещение незаконных рекламных конструкций для юридических лиц довольно высоки — от полумиллиона до миллиона рублей.

Все демонтированные биллборды находятся на ответственном хранении. Владельцы могут забрать их в течение 30 дней. Правда, для того, чтобы вернуть свое имущество, предпринимателям придется заплатить штраф и возместить затраты на демонтаж.

Напоминаем, что при МУП «Городской центр градостроительства и архитектуры» создано отдельное подразделение, основной задачей которого является выявление и демонтаж незаконных рекламных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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