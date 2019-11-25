В Московском районе Нижнего Новгорода отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 09:08 2019-11-25T09:08:20+03:00

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Как сообщает пресс-служба АО «Нижегородский водоканал», 26 ноября будут проводится плановые работы по замене запорной арматуры на трубопроводах в Московском районе. Работы будут проводится в течение суток - с 10.00 часов 26 ноября до 10.00 часов 27 ноября. Будет отключено водоснабжение участка магистрального водопровода на Сормовском шоссе.

Жителям рекомендуется на период отключения сделать запасы холодной воды. В районе будут дежурить автоцистерны с питьевой водой. «Водовозы» будут передвигаться по району в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.

Список домов, жителям которых необходимо запасаться водой:

- улица Маршала Воронова 1, 2, 2а, 3 к2, 3 к3, 3л, 3у, 4, 6, 8;

- улица Бригадная 1в, 3, 5;

- Сормовское шоссе 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19;

- улица Чехова 1, 2а;

- улица Шаляпина 1, 2, 3.

Также без холодного водоснабжения останутся организации по адресам:

- улица Маршала Воронова 3, 17;

- Сормовское шоссе 11а, 13а, 14б, 15а/1, 15б, 18а;

- улица Шаляпина, 2а.

ИСТОЧНИК KP.RU