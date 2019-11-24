2019-11-24T21:43:00+03:00
Общество

Для безработных нижегородцев предпенсионного возраста организуют профориентационные консультации

Они будут проходить в центрах занятости с 28 по 29 ноября
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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С 28 по 29 ноября в центрах занятости населения Дальнеконстантиновского и Кстовского районов будут проходить профориентационные консультации для безработных граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

- В рамках мероприятия специалисты центров занятости оказывают помощь безработным гражданам предпенсионного возраста, - говорится в сообщении. - Им помогут в определении путей возможного трудоустройства, познакомят с основными этапами поиска работы, с возможными видами профессиональной деятельности, информируют о прохождении профессионального обучения в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Также 29 ноября 2019 года с 10:00 до 12:00 центрами занятости населения Нижегородской области проводится прямая телефонная линия «Ориентир».

- Профконсультанты проинформируют граждан о возможности использования ИАС Общероссийской базы вакансий «Работа в России» для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья, - говорится в сообщении управления по труду и занятости населения Нижегородской области.

Телефон прямой линии: 8 (831) 234-07-16 (доб. 326)

ИСТОЧНИК KP.RU

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