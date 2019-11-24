Встречи с нижегородскими знаменитостями выставят на продажу

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-24T10:23:58+03:00

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В Нижнем Новгороде 25 ноября пройдет весьма необычная благотворительная ярмарка «День добра». Помимо обычных товаров здесь будут выставлены на продажу встречи с нижегородскими знаменитостями, фотосессии от известных фотографов, экскурсии в городскую думу и другие необычные, но очень привлекательные лоты. Об этом сообщают организаторы благотворительной акции.

- Кроме того, нижегородцы смогут приобрести на ярмарке уникальные работы от нижегородских мастеров, - говорится в сообщении организаторов ярмарки. – Для любителей сладких товаров состоится популярный проект Юлии Щербаковой «Вареничный вечер». Здесь будут представлены варенья и соленья по семейным рецептам известных нижегородцев.

Уже известно, что все вырученные на ярмарке деньги пойдут в нижегородские благотворительные фонды, в том числе на помощь детям с онкологическими заболеваниями («Фонд НОНЦ»), ребятам с расстройством аутистического спектра (БФ «Дети РАСсвета») и детям-сиротам в больницах («БФ «Дети без мам»).

Напомним, благотворительная ярмарка пройдет с 10:00 до 20:00 25 ноября в доме керамики «Керамисса» по адресу улица Пискунова, 30 в.

ИСТОЧНИК KP.RU