В Дзержинске полностью восстановлено отопление

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-24T10:00:19+03:00

Без тепла оставались больше 2 тысяч человек

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Масштабное отключение отопления произошло накануне в Дзержинске – там без отопления остались восемь многоквартирных домов, в которых проживает 2300 жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о нарушении подачи теплоснабжения поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области от оперативного дежурного единой диспетчерской службы Дзержинска 23 ноября в 14:40, - говорится в сообщении спасателей. – Авария произошла в районе дома № 12 по улице Строителей. Как вскоре выяснилось, отопление отключилось восьми многоквартирных домах с общим населением 2303 человека.

Сливать воду из системы рабочие не стали и сразу приступили к ликвидации аварии. В общей сложности, в ремонтно-восстановительных работах были задействованы восемь человек и три единицы техники. Изначально планировалось, что восстановить отопление удастся к трем часам ночи 24 ноября. Однако рабочие справились быстрее – уже в половине седьмого вечера отопление было восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU