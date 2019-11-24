2019-11-24T10:00:19+03:00
Общество

В Дзержинске полностью восстановлено отопление

Без тепла оставались больше 2 тысяч человек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
В Дзержинске полностью восстановлено отопление.В Дзержинске полностью восстановлено отопление.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Изменить размер текста:

Масштабное отключение отопления произошло накануне в Дзержинске – там без отопления остались восемь многоквартирных домов, в которых проживает 2300 жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о нарушении подачи теплоснабжения поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области от оперативного дежурного единой диспетчерской службы Дзержинска 23 ноября в 14:40, - говорится в сообщении спасателей. – Авария произошла в районе дома № 12 по улице Строителей. Как вскоре выяснилось, отопление отключилось восьми многоквартирных домах с общим населением 2303 человека.

Сливать воду из системы рабочие не стали и сразу приступили к ликвидации аварии. В общей сложности, в ремонтно-восстановительных работах были задействованы восемь человек и три единицы техники. Изначально планировалось, что восстановить отопление удастся к трем часам ночи 24 ноября. Однако рабочие справились быстрее – уже в половине седьмого вечера отопление было восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Товарооборот Нижегородской области с Польшей вырос на 20%
Встречи с нижегородскими знаменитостями выставят на продажу
Роман Любарский покинет пост министра внутренней политики Нижегородской области
Саватеев: «Программа капремонта нижегородских дорог будет сформирована с учетом мнения грузоперевозчиков»
175 молодых специалистов АПК Нижегородской области получили господдержку в этом году
Морозные и солнечные выходные ожидают нижегородцев 23 и 24 ноября
Нижегородское «Торпедо» разгромило «Сибирь» на выездном матче КХЛ
Капуста, свинина и вермишель подешевели в Нижегородской области
Пожар потушен: Хостел в Нижнем Новгороде выгорел на площади 400 квадратных метров
Сувениры из Нижегородской области разъезжаются в 44 страны мира
Нижегородские волонтеры прекратили поиски Алены Жуковой
Вознесенскую ЦРБ не закроют