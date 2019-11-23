Роман Любарский покинет пост министра внутренней политики Нижегородской области

СЕГОДНЯ 18:02 2019-11-23T18:02:24+03:00

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Министр внутренней и региональной политики Нижегородской области Роман Любарский покинет свой пост в связи с новым назначением. Он возглавил Проектный офис по выборам в статусе заместителя руководителя центрисполкома «Единой России».

Должность, которую занял Любарский, была утверждена на V съезде генсовета партии в Москве, сообщает корреспондент «Комсомольской правды – Нижний Новгород», присутствующий на мероприятии. На новом посту Любарский будет курировать три структуры: Управление проектной деятельности, Управление информации и массовых коммуникаций и Политическое управление.

С повышением Любарского поздравил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Я очень рад за то, что Роман сделал шаг. Я, конечно, далек от мысли использовать это назначение в интересах Нижегородской области, это невозможно. Но все-таки наши лучшие практики , наши наработки, надеюсь, помогут партии в целом, и это высокая оценка того, как мы работали, - подчеркнул в ответе на вопрос корреспондента «КП – НН» Глеб Никитин.

Что касается нового министра внутренней и региональной политики региона, то, по словам Никитина, в ближайшее время будут приняты все согласованные решения и пройдут обсуждения.

- Помимо Романа в команде было много людей и они остаются. Вместе они уже проявили себя. Знаю, что назначения позволят только укрепить позиции внутриполитического блока Нижегородской области, - заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU