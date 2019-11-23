Сатаев: «Программа капремонта нижегородских дорог будет сформирована с учетом мнения грузоперевозчиков»

СЕГОДНЯ 17:08 2019-11-23T17:08:44+03:00

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Министр транспорта и автодорог Нижегородской области Павел Сатаев выступил на открытии V транспортного форума 22 ноября, в ходе которого рассказал о том, что программа капитального ремонта и реконструкции дорог уже формируется, и при этом учитывается мнение грузоперевозчиков.

- Мы анализируем ситуацию вокруг всех основных логистических центров, где сконцентрирована доставка грузов, особенно весной. По нашему обоюдному мнению, именно там необходимо в первую очередь выполнять ремонт и реконструкцию дорог, чтобы повысить их несущую способность и получить возможность минимизации весенних ограничений для грузоперевозок, - цитирует его пресс-служба регионального правительства.

По словам Сатаева, дороги в Бор и Дзержинск, которые обычно закрываются весной, не стоит ограничивать, чтобы не останавливать работу предприятий.

Сами грузоперевозчики отмечают, что заинтересованность власти в принятии обоюдовыгодных решений есть. Они рассчитывают на то, что к моменту принятия ограничений весной 2020 года уже будут первые результаты.

Напомним, в Нижегородской области по поручению губернатора Глеба Никитина проводится опрос грузоперевозчиков и грузоотправителей об ограничениях на автодорогах в весенний период. Он позволит оценить экономический эффект от ограничений на передвижение грузового транспорта весной и решить вопрос о необходимости их отмены.

ИСТОЧНИК KP.RU