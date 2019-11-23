2019-11-23T14:29:22+03:00
Общество

175 молодых специалистов АПК Нижегородской области получили господдержку в этом году

Для привлечения молодежи в сельское хозяйство расширен перечень получателей мер господдержки
Валерия ГРОМОВА
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В 2019 году получателями государственной поддержки стали 175 молодых специалистов и работников сельскохозяйственных и крестьянских хозяйств Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Глеба Никитина, развитие села и сельского хозяйства невозможно без профессионалов. В регионе не хватает специалистов, но за последние месяцы рабочие кадры в АПК прибавляются.

- Способствуют этому оказываемые меры господдержки, интерес к которым растет со стороны молодежи. Студенты аграрных учебных заведений активно заключают соглашения о дальнейшем трудоустройстве с сельхозпредприятиями области. В этом случае областной закон позволяет получить им аграрную стипендию, - подчеркнул губернатор.

Глеб Никитин добавил, что принято решение по расширению перечня получателей мер господдержки. В частности он пополнился должностями инженерно-технической группы с непрофильным для АПК образованием. Более ста работникам назначены ежемесячные выплаты в размере четырех тысяч рублей и 68 специалистам сельского хозяйства – шесть и восемь тысяч рублей.

Глава Нижегородской области отметил всю важность работы молодого поколения в достойных условиях.

- В 2020 году наша область планирует включиться в федеральную программу развития сельских территорий, которая предполагает строительство дорог, газопроводов, водопроводов, социальных объектов и льготного жилья для специалистов в районах. Это позволит значительно улучшить качество жизни сельчан, - уточнил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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