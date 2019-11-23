2019-11-23T11:10:18+03:00
Общество

Морозные и солнечные выходные ожидают нижегородцев 23 и 24 ноября

Температура воздуха опустится до -10
Валерия ГРОМОВА
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В выходные, 23 и 24 ноября 2019 года, в Нижегородской области будет морозно и солнечно. Как сообщает сервис Яндекс.Погода, температура воздуха опустится до -10 градусов, которые будут ощущаться на 5-6 градусов ниже.

В субботу, 23 ноября, в дневные часы синоптики обещают около -5 градусов и юго-западный ветер со скоростью два с половиной метра в секунду. Ближе к вечеру похолодает еще больше, а ночью ожидается до -10. По ощущениям это будут -15.

В воскресенье, 24 ноября, утром столбики термометров покажут -8 градусов, днем станет чуть потеплее. В обед будет -4, а вечером -5. В ночь на понедельник температура воздуха составит -7

В начале следующей недели ситуация не изменится – первые несколько дней будут солнечными и немного морозными. А вот ближе к началу декабря синоптики обещают пасмурную погоду и осадки в виде дождя и снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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