Нижегородское «Торпедо» разгромило «Сибирь» на выездном матче КХЛ

СЕГОДНЯ 10:19 2019-11-23T10:19:14+03:00

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В пятницу, 22 ноября 2019 года, в Новосибирске прошел очередной матч Континентальной хоккейной лиги. На льду встретились местный клуб «Сибирь» и «Торпедо» из Нижегородской области.

В первом периоде у обеих команд было много опасных моментов и возможностей забросить шайбу, но счет так и не был открыт. Вторая двадцатиминутка была более успешной для «Сибири».

В последнем периоде нижегородцы резко перехватили инициативу, но чуть не отхватили вторую шайбу – к счастью, арбитр лишь после видеопросмотра усмотрел офсайд при входе в зону. После этого «Торпедо» оживилось и сравняло счет – 1:1. Через три минуты после этого в ворота хозяев льда залетела еще одна шайба. За две минуты до конца матча Куинтон Хауден забил еще один гол, а через 30 секунд цифры на табло сменились на 4:1 после шайбы Михаила Варнакова.

ИСТОЧНИК KP.RU