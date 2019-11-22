СЕГОДНЯ 18:41 2019-11-22T18:41:45+03:00

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В рамках рабочего визита в Вознесенский район губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил производство сувенирной деревянной продукции и обсудил возможности развития предприятия и создания новых рабочих мест.

«Около 70% от всего объема произведенной продукции предприятие поставляет на экспорт, сувениры из Нижегородской области разъезжаются в 44 страны мира. Регион, конечно, заинтересован в развитии таких предприятий, потому что для района это в первую очередь – новые рабочие места. Мы готовы оказывать поддержку, в том числе в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным», - отметил Глеб Никитин.

Производством деревянной игрушки и сувениров семья Лухмановых начала заниматься в Вознесенском районе в 2005 году, к 2016 году на предприятии работали 4 человека. Сейчас на производстве полного цикла работает уже 49 человек, в планах на 2020 год – создать около 100 рабочих мест, а также привлечь большее количество художников, работающих на дому. Нижегородская игрушка экспортируется в Чехию, Польшу, Словакию, Румынию, Германию, Великобританию, Венгрию, Болгарию, Францию, Израиль, США, Канаду, Мексику, Китай и другие страны. Своих покупателей сувениры находят и на территории России.

В настоящее время строится новый цех, который должен быть готов к новому году. «Нам бы хотелось выйти на показатели минимум 1-1,5 млн изделий в день. С вводом нового цеха мы сможем уже обеспечить около 100 рабочих мест, и на такой объем изделий нам необходимо привлечь около 300 художников, работающих на дому в Вознесенском районе», - рассказал генеральный директор предприятия Евгений Лухманов.

Глеб Никитин рекомендовал руководителям предприятия обратить внимание на сохранение традиций народных художественных промыслов, в том числе полхов-майданской росписи.

ИСТОЧНИК KP.RU