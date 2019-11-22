Нижегородские волонтеры прекратили поиски Алены Жуковой

СЕГОДНЯ 18:10 2019-11-22T18:10:08+03:00

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Четырнадцатилетняя Алена Жукова вчера днем ушла из школы №30 на улице Донецкой и после этого ее никто из близких не видел. Более суток пропавшего подростка искали родственники и добровольные волонтеры, информация распространялась по социальным сетям. Девочка была найдена живой и здоровой.

Волонтеры благодарят всех, кто принимал участие в поисках пропавшего подростка лично или распространяя важную информацию.

Напомним, что сегодня также был обнаружен пропавший три недели назад Вячеслав Маслов. Погибшего мужчину обнаружили в Автозаводском районе, в затонувшей в пруду машине. Информация о том, что в пруду подо льдом найден автомобиль, поступила поздним вечером 21 ноября. Автомобиль доставали сотрудники аварийно-спасательного отряда и пожарной части № 46 – всего шесть человек и 2 единицы специальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU