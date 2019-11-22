Нижегородскую глубинку газифицируют

СЕГОДНЯ 17:25 2019-11-22T17:25:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с жителями Вознесенского района. У главы региона спросили, планируется ли газификация поселков Куриха и Варнаево, в которых в общей сложности проживает 500 человек. Глеб Никитин поручил выделить из областного бюджета средства на разработку проекта газификации — примерно 6,2 миллиона рублей. Документы должны быть готовы в следующем году.

Также глава региона отметил, что средства на газификацию сейчас активно выделяются из регионального и федерального бюджетов, а значит, чиновникам на местах нужно активнее включаться в существующие программы.

«В 2017 году на газификацию по программе Министерства ЖКХ Нижегородской области было выделено 87 миллионов рублей. В 2019 году – 444 миллионов рублей. В программе развития сельских территорий есть подпрограмма «Инженерная инфраструктура» - это газификация, и отдельно – «Новый облик сельских территорий». В обе эти подпрограммы можно включить газопроводы. Для этого просто надо сделать документацию и представить её», - добавил Глеб Никитин.

Сейчас по поручению Глеба Никитина министерство энергетики и ЖКХ региона формирует программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области до 2025 года. Обязательным пунктом станет строительство ГРС «Горбатовка» и проведение газа в северные районы области. Так, предполагается строительство 4 межпоселковых газопроводов высокого давления от Уреня до Ветлуги, от деревни Обход Уренского района до Шахуньи и до Тонкино, а также от Тонкино до Шаранги.

ИСТОЧНИК KP.RU