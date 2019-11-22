2019-11-22T16:11:07+03:00
Общество

В АПК Нижегородской области приходят инвесторы

17 животноводческих комплексов построено и реконструировано в 2019 году в Нижегородской области
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Нижегородской области в 2019 году при государственной поддержке построено и реконструировано 17 животноводческих объектов на 5000 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Из областного бюджета на софинансирование строительства и модернизации было направлено 320 миллионов рублей. Напомним, что главой региона Глебом Никитиным в этом году было принято решение увеличить господдержку животноводства из бюджета области более чем на треть.

Сейчас в АПК области реализуется более 80 инвестиционных проектов почти на 40 млрд рублей. В отрасль приходят как российские, так и иностранные инвесторы, в зоне их интересов — и растениеводство, и животноводство, и растениеводство закрытого грунта.

После реализации инвестпроектов в регионе планируется создать порядка 1700 новых рабочих мест. В новых комплексах устанавливается новое оборудование, которое позволяет облегчить традиционно тяжелый сельскохозяйственный труд.

По данным регионального минсельхоза, в 2019 году животноводческие объекты построены и реконструированы в Воротынском, Шахунском, Дальнеконстантиновском, Пильнинском, Семеновском, Большеболдинском, Лукояновском, Вадском, Краснооктябрьском районах Нижегородской области. Итогом стало увеличение производства молока и мяса на 4,5 и 15,7% соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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