2019-11-22T14:42:25+03:00
Общество

В Нижегородской области стартовал кинофестиваль

Городец готовится к приезду звезд российского кино
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня в Городце начался первый кинофестиваль короткометражного кино имени св. Александра Невского. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль входит в программу празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, которое будет отмечаться в 2021 году. По мнению организаторов, фестиваль должен стать кузницей молодых талантов и поможет начинающим авторам реализовать самые смелые идеи.

Среди гостей фестиваля — известные актеры, снимавшиеся в «Кухне», «Полицейском с Рублевки» и «Движении вверх». Мероприятие собираются посетить Кирилл Зайцев, Олеся Судзиловская, Ольга Кузьмина, Дмитрий Мазуров, кастинг-директор проектов «Притяжение», «Т-34» Юлия Марина и др.

Официальной площадкой кинофестиваля станет кинотеатр «Северный» в Городце. Фестиваль проходит с 22 по 24 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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