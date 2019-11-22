14-летняя Алена Жукова пропала по дороге из школы в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-22T13:37:25+03:00

О девочке ничего не известно уже сутки

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21 ноября Алена Жукова ушла из школы №30 (ул. Донецкая) и домой не вернулась. Об этом сообщает Поисково-спасательный центр «Рысь» в официальной группе VK.

Волонтеры подключились к поискам подростка 22 ноября. Информация распространена в социальных сетях.

Рост Алены Жуковой 152 сантиметра, телосложение среднее, глаза карие, волосы темные. Девочка была одета в темные джинсы, бело-голубую куртку и черные ботинки, с собой у нее была черная сумка.

Волонтеры просят сообщить о местонахождении Алены Жуковой по телефону 8 (831) 28-38-200 или обратиться в полицию по телефону 102.

Напомним, около недели назад волонтеры искали 14-летнего Рому Жуковкина. Подросток ушел из дома в городе Павлово Нижегородской области утром 14 ноября, но вскоре был найден.

ИСТОЧНИК KP.RU