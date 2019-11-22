ЛУКОЙЛ организовал встречу с крупными нефтехимическими предприятиями в Нижегородском регионе

СЕГОДНЯ 12:25 2019-11-22T12:25:39+03:00

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19 и 20 ноября с целью укрепления торгово-экономических связей Нижегородскую область посетила делегация Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России. В первый день визита гости смогли ознакомиться с крупными предприятиями нефтехимической отрасли, в частности – посетили промышленные площадки «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», Научно-исследовательский центр по битумным материала ООО «ЛЛК-Интернешнл», «РусВинил», «СИБУР». Организатором такого взаимодействия выступила Компания «ЛУКОЙЛ».

На следующий день в торгово-промышленной палате Нижегородской области состоялась деловая встреча регионального бизнес-сообщества с делегацией Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России. Общение за круглым столом прошло активно и по-деловому. Обменяться опытом и наладить деловые связи на одной площадке собрались ведущие европейские компании, которые активно работают с предприятиями Нижегородской области и реализуют ряд совместных проектов. Такое сотрудничество оценили представители обеих сторон.

Генеральный директор торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев отметил, что некоторые компании презентовали принципиально новые виды услуг, которые еще не представлены в регионе, поэтому ведутся продуктивные переговоры.

В свою очередь, генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров высказал уверенность в положительном результате данной встречи и дальнейшем развитии сотрудничества.

Безусловно, приезд столь представительной делегации по мнению экспертов будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества, установлению контактов между представителями бизнеса, привлечению инвестиций, формированию дальнейших совместных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU