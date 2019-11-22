2019-11-22T12:07:08+03:00
Общество

В Нижегородской области доля оборота фальсификата топлива не превышает 5%

Росстандарт представил карту качества бензина и дизеля в России
Валерия ГРОМОВА
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Фото: Нижегородский ЦСМ РосстандартаФото: Нижегородский ЦСМ Росстандарта
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20 ноября в рамках информационного проекта «Топливо без обмана» Росстандарт представил карту качества бензина и дизеля в России, на которой визуализирована ситуация на рынке в регионах. Она составлена в зависимости от фактов оборота суррогата и доли выявляемых нарушений за 9 месяцев текущего года.

Такая оценка необходима территориальным управлениям Росстандарта и другим заинтересованным органам власти для принятия решений по надзорным мероприятиям. На карте наглядно показано, в каких регионах проблема качества топлива является острой, а в каких наличие фальсификата практически отсутствует.

Например, во Владимирской области треть всего топлива, которое продают на АЗС, — суррогат. Кроме того, очень много некачественного бензина и дизеля выявлено в Крыму, Чеченской республике, Дагестане, Хакасии, Тыве, Хабаровском крае, на Алтае, Костромской, Курганской, Свердловской, Рязанской и Томской областях. В Нижегородской, Калужской, Липецкой, Московской и других областях ситуация значительно лучше и доля оборота фальсификата не превышает 5%.

Проверка качества топлива, которое реализуется на АЗС Нижегородской области, проводится в аккредитованной лаборатории ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области.

- Информация будет полезна обычным автолюбителям и автопутешественникам. Обращайте внимание на информацию, которая размещается на заправках. В случае обнаружения некачественного топлива информируйте контролирующий орган — ПМТУ Росстандарта. Это позволит пресечь его реализацию на территории региона, - подчеркнул директор Нижегородского ЦСМ Росстандарта Денис Миронов.

Эксперты Нижегородского ЦСМ рассказали, как обезопасить себя от заправки своего автомобиля некачественным топливом:

1. Обращайте внимание на информацию, которая размещается на АЗС в местах, доступных для потребителей (наименование, марка топлива, экологический класс), а также в кассовых чеках;

2. Помните, что продавец по требованию клиента обязан предъявить ему копию документа о качестве (паспорт) топлива и информацию о его соответствии требованиям Технического регламента Таможенного Союза;

3. После слива из автоцистерны топливо в резервуаре должно отстояться. Там может быть осадок, которому необходимо время осесть на дно. Иначе он может оказаться в топливной системе вашего автомобиля. Не заправляйте свой автомобиль на АЗС следом за отъезжающим бензовозом;

4. Отдавайте предпочтение проверенным временем АЗС, старайтесь избегать заправки топливом на случайных АЗС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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