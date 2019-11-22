2019-11-22T12:03:35+03:00
Общество

Строительство Ледового дворца на Стрелке оценивается в 10 мрлд рублей

Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Стоимость строительства Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде оценивается в 10,9 млрд рублей, сообщается на портале НИА-Нижний Новгород со ссылкой на и.о. министра спорта Нижегородской области Алексея Москвина.

По данным источника, смета уже прошла федеральную экспертизу, имеется договоренность с Минспорта России о софинансировании строительства объекта. Из федерального бюджета планируется получить не менее 76% на стройку, что составляет примерно 8 млрд рублей.

На данный момент губернатор Нижегородской области ведет переговоры об увеличении доли финансирования из федерального бюджета до 96%. В областной бюджет на следующий год планируется внести изменения, в частности, направить 113 млн рублей на подключение объекта к техническим коммуникациям.

"Сейчас у нас есть необходимые технические условия и заключен договор технологического присоединения с ресурсниками на общую сумму 270 млн рублей. Мы подали заявку в минспорта России, а эту сумму разбили на два года", - пояснил министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев.

Дворец с искусственным льдом строится в Канавинском районе между набережной реки Волга и улицами Бетанкура, Должанской и Самаркандской. Спорткомплекс включает в себя основную и тренировочную ледовые арены, зал для игры в керлинг на четыре дорожки, универсальный спортзал и зал акробатики. Все это разместиться на пяти этажах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В АПК Нижегородской области приходят инвесторы
Экспорт нижегородской продукции в страны ЕС продолжает расти
В Нижегородской области стартовал кинофестиваль
14-летняя Алена Жукова пропала по дороге из школы в Нижнем Новгороде
ЛУКОЙЛ организовал встречу с крупными нефтехимическими предприятиями в Нижегородском регионе
В Нижегородской области доля оборота фальсификата топлива не превышает 5%
В Нижегородской области наблюдается низкая активность гриппа
Движение трамваев на улице Ильинской восстановлено
В Нижнем Новгороде начинают работать катки
Окна «Мой бизнес» открылись в Дзержинске и Красных Баках
Назначен руководитель ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород
Приоритетными в Нижегородской области признаны почти 100 инвестпроектов
Москва передаст Нижнему Новгороду еще 10 трамвайных вагонов
Очередь на получение жилья для детей-сирот будет ликвидирована в течение пяти лет
Главный кадровик ГУ МВД по Нижегородской области заключен под стражу
Глеб Никитин встретится с жителями Вознесенского района
В связи с резким похолоданием на улицах Нижнего Новгорода дежурит 137 единиц снегоуборочной техники
Участок дороги Кстово – Мокрое - Вязовка отремонтируют в 2020 году