Строительство Ледового дворца на Стрелке оценивается в 10 мрлд рублей

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-22T12:03:35+03:00

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Стоимость строительства Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде оценивается в 10,9 млрд рублей, сообщается на портале НИА-Нижний Новгород со ссылкой на и.о. министра спорта Нижегородской области Алексея Москвина.

По данным источника, смета уже прошла федеральную экспертизу, имеется договоренность с Минспорта России о софинансировании строительства объекта. Из федерального бюджета планируется получить не менее 76% на стройку, что составляет примерно 8 млрд рублей.

На данный момент губернатор Нижегородской области ведет переговоры об увеличении доли финансирования из федерального бюджета до 96%. В областной бюджет на следующий год планируется внести изменения, в частности, направить 113 млн рублей на подключение объекта к техническим коммуникациям.

"Сейчас у нас есть необходимые технические условия и заключен договор технологического присоединения с ресурсниками на общую сумму 270 млн рублей. Мы подали заявку в минспорта России, а эту сумму разбили на два года", - пояснил министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев.

Дворец с искусственным льдом строится в Канавинском районе между набережной реки Волга и улицами Бетанкура, Должанской и Самаркандской. Спорткомплекс включает в себя основную и тренировочную ледовые арены, зал для игры в керлинг на четыре дорожки, универсальный спортзал и зал акробатики. Все это разместиться на пяти этажах.

ИСТОЧНИК KP.RU