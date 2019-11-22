В нижегородской области наблюдается низкая активность гриппа

СЕГОДНЯ 09:54 2019-11-22T09:54:17+03:00

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На территории Нижегородской области регистрируется низкий уровень заболеваемости ОРВИ, обусловленный циркуляцией респираторных вирусов не гриппозного происхождения. По данным Всемирной организации здравоохранения во всех странах северного полушария активность гриппа остается на межэпидемическом уровне, сообщает Роспотребнадзор.

По данным Управления Роспотребнадзора к середине ноября за счет средств федерального бюджета привито более 307 тысяч детей и 655 тысяч взрослых. В целом по области прививки сделали около 1 миллиона человек, то есть примерно треть всего населения. Случаев осложнений после вакцинации не зафиксировано.

Специалисты Роспотребнадзора призывают не отправлять детей с признаками ОРВИ в детские сады, школы, секции и т. д. Уже сегодня частично или полностью отменены занятия в некоторых образовательных учреждениях области.

ИСТОЧНИК KP.RU