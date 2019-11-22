Движение трамваев на улице Ильинской восстановлено

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-22T09:51:50+03:00

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Сегодня ранним утром в полном объеме восстановлено движение трамваев по улице Ильинской. Временное изменение маршрута следования было связано с проведением ремонтных работ на водопроводной линии.

Напомним, вчера по адресу ул. Ильинская, 53 произошло повреждение водопроводной линии. В течение дня сотрудники водоканала проводили работы по выяснению причин инцидента, вели раскопки. В связи с этим были частично изменены маршруты движения трамваев. Повреждение водопровода было устранено к вечеру, после 17 часов полностью восстановилось водоснабжение в районе. Котлован сотрудники закапывали уже в ночь, также ночью проводили благоустройство территории.

Ранним утром по восстановленным рельсам прошел дежурный трамвай, после чего трамваи вернулись на привычными маршруты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU