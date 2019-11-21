В Нижнем Новгороде начинают работать катки

СЕГОДНЯ 16:57 2019-11-21T17:57:25+03:00

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По сообщению пресс-службы Администрации Нижнего Новгорода, с 22 ноября с 15.00 начинаются массовые катания на коньках на «Катушке» (территория Автозаводского парка с левой стороны от центрального входа в парк). Время работы катка: по будням - с 11.00 до 21.00, в выходные дни - с 10.00 до 21.00. Адрес: ул. Героя Смирнова, 12б. Добраться до катка можно на общественном транспорте (метро «Парк культуры», остановки «Площадь Киселева», «Автозаводский универмаг»).

С 24 ноября возобновляется массовое катание на ледовой арене Дворца спорта «Северная звезда» (ул. Львовская, 2б). Сеансы проходят каждое воскресенье с 16.00 – 17.00, с 17.15 – 18.15. Массовые катания на коньках проходят и во Дворце спорта имени В.С.Коноваленко (ул. Лоскутова,10). Время работы: каждую пятницу - с 20.30 до 00.00, каждую субботу - с 20.00 до 00.00.

ИСТОЧНИК KP.RU