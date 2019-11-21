Окна «Мой бизнес» открылись в Дзержинске и Красных Баках

СЕГОДНЯ 16:38 2019-11-21T16:38:00+03:00

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Окна «Мой бизнес» открылись на базе Центров поддержки предпринимательства в Дзержинске и Красных Баках. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме получения консультаций по всем видам господдержки бизнеса, в «Моем бизнесе» предприниматели могут открыть расчетный счет, оформить лизинговый заем, записаться на обучение, воспользоваться услугами оценки и страхования и получить другие необходимые госуслуги.

«Мой бизнес» - это не просто усовершенствованный центр оказания госуслуг, - подчеркнул Глеб Никитин. - Здесь будет аккумулироваться информация обо всех форумах, круглых столах, государственных обучающих программах, стратегических сессиях, в которых могут принять участие представители бизнеса. По сути, «Мой бизнес» должен стать ключевым звеном, которое позволит сделать более эффективным взаимодействие предпринимательского сообщества и государства».

В первые три месяца работы центра руководители всех министерств и организаций, оказывающих господдержку бизнесу, будут лично общаться с предпринимателями. График личных приемов руководителей регулярно публикуется на сайте регионального минпрома.

Оставить заявку на услуги центра «Мой бизнес» можно по номеру горячей линии, а также на портале cppnn.ru. В декабре 2019 года заработает отдельный портал – мойбизнес52.рф. В центр и окна «Мой бизнес» можно прийти и без предварительной записи. Замечания и предложения по работе центра и горячей линии «Мой бизнес» предприниматели могут сообщать по телефону (831) 435-17-00 в рабочее время. До конца года окна «Мой бизнес» появятся еще в 15 муниципалитетах Нижегородской области.

Напомним, что с начала 2019 года по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU