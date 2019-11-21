2019-11-21T13:22:06+03:00
Общество

Москва передаст Нижнему Новгороду еще 10 трамвайных вагонов

Они будут курсировать по наиболее популярным маршрутам
Валерия ГРОМОВА
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Еще десять трамвайных вагонов из Москвы планируются к передаче в Нижний Новгород на бесплатной основе, сообщает пресс-служба администрации приволжской столицы со ссылкой на муниципальное предприятие «Нижегородэлектротранс».

По словам исполняющего обязанности генерального директора предприятия Андрея Шекунова, за некоторое время до этого в ходе рабочей поездки эксперты осматривали вагоны модели 71-619А. Согласно их оценке, они находятся в удовлетворительном состоянии и могут участвовать в перевозке пассажиров.

Как уточняют сотрудники департамента транспорта мэрии Нижнего Новгорода, эти 10 трамваев позволят обеспечить транспортом наиболее востребованные маршруты. Поставку планируется осуществить после того, как будут завершены конкурсные процедуры.

Напомним, первая партия одиннадцати трамваев поступили из Москвы в Нижний Новгород в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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