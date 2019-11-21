2019-11-21T13:32:35+03:00
Общество

Очередь на получение жилья для детей-сирот будет ликвидирована в течение пяти лет

Елена ЛАЗАРЕВА
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Более 250 миллионов рублей предусмотрено в областном бюджете на покупку квартир для детей-сирот. По словам заместителя министра социальной политики Нижегородской области Ларисы Санинской, на эту сумму планируется купить 131 квартиру на первичном и вторичном рынках. Квартиры в новостройках получат 15 детей-сирот, во «вторичке» - 116.

В этом году количество жилья, приобретенного для детей сирот, увеличилось вдвое по сравнению с 2018 годом, отмечает Лариса Санинская. Сейчас в процессе покупки 43 квартиры.

В минсоцполитики считают, что очередь детей-сирот на получение жилья будет ликвидирована в течение ближайших пяти лет. На следующий год на покупку жилья планируется выделить 321 млн 647 тыс. рублей. Это позволит приобрести 163 жилых помещения. В 2021 году планируется приобрести 179 квартир более чем на 350 миллионов рублей.

«Рынок вторичного жилья в Нижнем Новгороде, отвечающего предъявляемым требованиям при приобретении квартир для детей-сирот, «практически иссяк», - говорится в официальном сообщении. - Нужно строить дома для определенных категорий граждан, в том числе для детей-сирот».

ИСТОЧНИК KP.RU

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