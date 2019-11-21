СЕГОДНЯ 12:09 2019-11-21T12:09:39+03:00

Всего на проведение работ по уборке снега этой зимой выделено 750 миллионов рублей

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В связи с резким похолоданием на улицах Нижнего Новгорода дежурит 137 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщается на портале «Антиснег – Нижний Новгород».

- Самое большое количество техники вышло на дороги Сормовского и Автозаводского районов, – говорится в сообщении пресс-службы городской администрации. – В связи с наступлением холодов в Автозаводском районе на дороги вышли 33 единицы техники и 185 рабочих. Все центральные дороги были обработаны пескосоляной смесью. На дорогах Сормовского района работала 31 единица техники и 71 рабочий. Пескосоляная смесь там не понадобилась.

Столь же серьезные меры были предприняты и в других районах Нижнего Новгорода. Так в Канавинском районе на улицах дежурили 11 единиц техники, в Ленинском районе – 26 единиц техники, в Нижегородском районе – 7 единиц техники. В Московском районе обработка дорог противогололедными материалами не потребовалась.

Напомним, всего на проведение снегоуборочных работ в Нижнем Новгороде этой зимой планируется направить 750 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU