2019-11-21T11:41:21+03:00
Общество

Участок дороги Кстово – Мокрое - Вязовка отремонтируют в 2020 году

Эту трассу включат в нацпроект «Безопасные и качественные дороги»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Участок дороги Кстово – Мокрое – Вязовка отремонтируют в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Этот участок был дополнительно включен в проект по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Соответствующее решение было принято после обращения к главе региона жителя села Елховка Кстовского района Максима Чунина.

- Кроме местных жителей, дорогой Кстово – Мокрое – Вязовка пользуются пассажирские и школьные автобусы, - рассказал нижегородец. – Из 17,5 километров этой дороги около пяти километров уже отремонтировано. И жители обеспокоены , что на этом ремонт прекратится.

По словам заместителя губернатора Сергея Морозова, участок протяженностью 3,2 километра уже сейчас можно включить в ремонтную кампанию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» за счет сложившейся экономии.

- Вместе с сотрудниками «Главного управления автомобильных дорог» прошу вас пройти по этой дороге, указать на моменты, которые вас больше всего беспокоят, - предложил Глеб Никитин обратившемуся к нему нижегородцу. - Даже если всю эту дорогу полностью в 2020 году мы отремонтировать не сможем, выровнять колею и ликвидировать ямы мы обязаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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