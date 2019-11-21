Call-центр по вопросам возможного сброса настроек цифрового ТВ заработает в Нижнем Новгороде 22 ноября

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-21T10:29:14+03:00

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С 22 ноября 2019 года в Нижегородской области будет работать call-центр по вопросам возможного сброса настроек цифрового телевидения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На следующей неделе во всех регионах страны в составе программ цифрового эфирного телевизионного вещания появятся информационные блоки обязательных общедоступных региональных телеканалов. В Нижегородской области это ТК «Волга».

В связи с проведением технических работ по внедрению изменений, у жителей могут сброситься настройки телеприемников. В ночь с 21 на 22 ноября нижегородцам необходимо будет автоматически или вручную провести перенастройку.

Если в процессе возникнут вопросы, обращайтесь в региональный Call-центр по телефону: 422-37-21. Горячая линия будет работать с 22 ноября по 2 декабря с 8:00 до 24:00.

СПРАВКА КП

Как настроить каналы:

1. Изучите инструкцию к телевизору или приставке

2. Настройте каналы автоматически. Для этого нужно при помощи меню выбрать пункт НАСТРОЙКА, а затем АВТОПОИСК.

3. Каналы можно настроить и вручную. Для этого выберите пункт НАСТРОЙКА КАНАЛОВ – РУЧНОЙ ПОИСК. Далее выберете дециметровый диапазон (UHF), задайте частотный канал SN, ширину полосы (или полосу пропуска) - 8 МГц и укажите ТВК или частоту трансляции первого и второго мультиплексов в вашем населенном пункте.

Уточнить ТВК и частоты трансляции пакетов ЦЭТВ в конкретном населенном пункте можно на сайте смотрицифру.рф в разделе ГЛАВНАЯ / ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ / СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТИ ЦИФРОВОГО ТВ. На этом же сайте можно найти информацию по выбору, подключению и настройке ЦЭТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU