2019-11-20T17:24:37+03:00
Общество

Нижегородский телецентр перенастроит мультиплекс для включения «Волги» в программы ОТР

По всем вопросам можно обращаться на «горячую» линию нижегородского филиала РТРС
Валерия ГРОМОВА
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В ночь с 21 на 22 ноября 2019 года нижегородский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети приступит к выполнению технических работ по изменению настроек передающего оборудования цифрового мультиплекса.

В связи с этим могут сброситься настройки на некоторых моделях телеприемников или цифровых приставках. Нижегородцы, если у вас возникли проблемы, проведите заново настройку телеканалов по инструкции.

По всем вопросам можно обращаться на «горячую» линию 8-831-422-37-21

Федеральная линия связи: 8-800-220-20-02

КСТАТИ

29 ноября во всех регионах России в составе программ цифрового эфирного телевизионного вещания появятся информационные блоки обязательных общедоступных региональных телеканалов. В Нижегородской области это ТК «Волга», программы которой будут включены в сетку телеканала «Общественное телевидение России» 9 кнопка в первом цифровом мультиплексе. Время вещания - ежедневно с 6:00 8:00 и с 17:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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