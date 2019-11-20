2019-11-20T17:03:53+03:00
Общество

Центр по подготовке добровольцев открылся в Нижегородской области

Он будет заниматься подготовкой волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия Великой Победы
Валерия ГРОМОВА
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В среду, 20 ноября 2019 года, в Нижнем Новгороде открылся Окружной координационный центр ПФО по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие герой Российской Федерации Алексей Романов и руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам Романова, новый центр даст возможность нижегородцам получить знания и навыки, востребованные на мероприятиях, посвященных 9 мая. В планах разработка методических рекомендаций для добровольцев, информирование о возможности стать волонтером, обучение и работа по проекту «Международная команда волонтеров 75-летия Победы».

- Центр станет точкой притяжения волонтеров всего ПФО, который займется набором, подготовкой и обучением добровольцев. Те, кто будет проходить обучение, помимо знаний основ волонтерской деятельности, получат большой объем знаний, связанных с историей Великой Отечественной войны, - подчеркнула в свою очередь Амельченкова.

Помимо этого, каждый волонтер сможет узнать о том, как восстановить свое семейное древо и найти информацию о родственниках-героях войны.

КОНКРЕТНО

Чтобы вступить в ряды команды, нужно зайти на портал волонтёрыпобеды.рф/, пройти регистрацию и собеседование. Обучение будет доступно с февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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