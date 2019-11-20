Жилой дом на улице Лесной городок отремонтировали после смены управляющей компании

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-20T17:04:16+03:00

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20 ноября 2019 года специалисты Госжилинспекции Нижегородской области проверили работы в доме №1 на улице Лесной городок в Канавинском районе, где год назад сменилась управляющая компания. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, она плохо исполняла свои обязанности.

- В ГЖИ неоднократно поступали жалобы от жителей. Нами проводились проверки, выдавались предписания. Применяли и меры административного воздействия. Жителями в итоге было принято решение сменить управляющую компанию, - напомнила консультант Нижегородского заречного отдела Госжилинспекции Екатерина Соловьева.

Новая компания выполнила весь объем работ, ремонт на следующий год тоже запланирован. После ухода прошлых работников, в доме восстановили парапеты и частично заменили кровлю. Кроме того, был очищен и отремонтирован подвал, произведена замена системы внутренней канализации. Рядом со зданием восстановили ограждение палисадника и установили песочницу. Заключен договор с охранным предприятием, установлена «кнопка вызова охраны».

В 2020 году запланирован текущий ремонт подъездов и продолжение ремонта кровли.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Нижнем Новгороде ведется строительство 12 многоквартирных жилых домов по программе «Развитие застроенных территорий» (РЗТ). Их общая площадь превышает 139,5 тысяч квадратных метров. Согласно информации, с начала 2019 года застройщики расселили и снесли 18 домов, 13 из которых были аварийными и еще пять – ветхими.

ИСТОЧНИК KP.RU