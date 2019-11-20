2019-11-20T12:01:58+03:00
Общество

Торговый оборот Нижегородской области с Чехией вырос на 14%

По итогам прошлого года он составил 218,4 миллиона долларов
Валерия ГРОМОВА
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Торговый оборот Нижегородской области с Чехией за первые девять месяцев 2019 года составил более 180 миллионов долларов, что за 14% больше, чем в предыдущем. Об этом на встрече с бизнес-делегацией Чешской Республики сообщила директор регионального департамента внешних связей Ольга Гусева, передает пресс-служба правительства.

По ее словам, на протяжении пяти лет Чехия стабильно входит в топ-20 стран-внешнеторговых партнеров Нижегородской области.

По итогам переговоров, в которых участвовали представители деловых кругов Мораво-Силезского края Чешской Республики и нижегородские чиновники, были достигнуты договоренности по обмену опытом технологиями в области мясного и молочного скотоводства. Помимо этого, эксперты обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики.

- У нашего региона есть опыт успешного разведения молочного скота, и мы готовы им делиться с нашими чешскими коллегами. В тоже время мы готовы изучить технологии адаптации и выращивания мясного скота, которые широко используются в Чехии с целью их дальнейшего применения в регионе, - подчеркнула замминистра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Елена Дабахова.

Напомним, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в прошлом году по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина был разработан проект «Экспорт продукции АПК». Согласно ему, экспорт продукции агропромышленного комплекса региона должен вырасти в 2,2 раза к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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