2019-11-19T17:24:32+03:00
Общество

Парковку на Ковровской улице ограничат с 20 ноября

Речь идет об участке от улицы Родионова до улицы Овражной
Валерия ГРОМОВА
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20 ноября вступит в силу ограничение остановки транспортных средств на улице Ковровской в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Как сообщили в МКУ «Центр организации дорожного движения», на участке будет установлен соответствующий знак «Остановка запрещена», а, следовательно, и стоянка транспортных средств».

По словам директора МКУ ЦОДД Дмитрия Брылина, причиной стали помехи движению, которые создавали припаркованные автомобили на одной из сторон двухполосной дороги.

Речь идет об участке площадью 7,6 тысячи квадратных метров по Ковровской улице от улицы Родионова до улицы Овражной. Недавно там был проведен капремонт дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Помимо укладки нового асфальта и ремонта тротуаров на объекте был установлен бордюрный камень, который раньше здесь отсутствовал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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