Фестиваль татарского творчества пройдет в Нижнем Новгороде 22 ноября
В эту пятницу, 22 ноября 2019 года, в Нижнем Новгороде состоится торжественное открытие IX Межрегионального фестиваля татарского народного творчества «МИЛЛИ КОЙ». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие запланировано на 17:00 в центральном дворце культуры Железнодорожников.
Организаторы фестиваля отмечают, что целью его проведения стало сохранение культуры татарского населения как одного из представителей коренных народов Нижегородской области, а также укрепление межрегионального культурного сотрудничества на основе общности корней и национальных традиций.
В мероприятии будут принимать участие более 40 солистов и коллективов из Нижегородской области и Татарстана. Среди них лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов.
Для гостей и участников фестиваля будут организованы выставка национальной посуды, одежды и изделий декоративно-прикладного искусства, а также два концерта.
ИСТОЧНИК KP.RU