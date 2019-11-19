Фестиваль татарского творчества пройдет в Нижнем Новгороде 22 ноября

СЕГОДНЯ 15:06 2019-11-19T15:06:19+03:00

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В эту пятницу, 22 ноября 2019 года, в Нижнем Новгороде состоится торжественное открытие IX Межрегионального фестиваля татарского народного творчества «МИЛЛИ КОЙ». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие запланировано на 17:00 в центральном дворце культуры Железнодорожников.

Организаторы фестиваля отмечают, что целью его проведения стало сохранение культуры татарского населения как одного из представителей коренных народов Нижегородской области, а также укрепление межрегионального культурного сотрудничества на основе общности корней и национальных традиций.

В мероприятии будут принимать участие более 40 солистов и коллективов из Нижегородской области и Татарстана. Среди них лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов.

Для гостей и участников фестиваля будут организованы выставка национальной посуды, одежды и изделий декоративно-прикладного искусства, а также два концерта.

ИСТОЧНИК KP.RU