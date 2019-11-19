Более 600 нижегородцев отправились служить в армию за осенний призыв

СЕГОДНЯ 14:33 2019-11-19T14:33:44+03:00

70 из них находятся в элитных войсках

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Сегодня, 19 ноября 2019 года, в Нижегородской области состоялось заседание призывной комиссии, в ходе которой был проанализирован ход работы призывных комиссий, а также рассмотрены жалобы и заявления призывников.

По словам военного комиссара региона Владимира Пакова, осенний призыв идет по плану. Все команды отправляются в войсках без нарушений и в установленные сроки.

Как уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, на сегодняшний день в войска уже отправлены более 600 местных призывников, 70 из которых – в элитные войска (Семеновский и Преображенский).

Сейчас комиссии рассматривают вопросы по предназначению призывников в воинские команды. Решения приняты уже по призыву более 1400 человек.

Отсрочка предоставлена более 4,5 тысячам человек, большинство из которых – в связи с получением образования, 350 – по состоянию здоровья и 15 – по семейным обстоятельствам.

ИСТОЧНИК KP.RU