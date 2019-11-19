2019-11-19T12:29:08+03:00
Общество

Дендропарк в Дзержинске стал памятником природы

Сейчас ведутся работы по формированию границ и постановке на кадастровый учет
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Дендропарк имени Ильяшевича в Дзержинске получил паспорт памятника природы регионального значения. Соответствующее постановление было принято правительством Нижегородской области 12 ноября 2019 года, сообщает пресс-служба городской администрации Дзержинска.

Площадь территории дендропарка составляет 47,31 га. На протяжении долгих лет его судьба была в подвешенном состоянии – у него не было ни хозяина, ни установленных границ, при этом он был лакомым кусочком для заинтересованных лиц. Но в июне 2019 года по инициативе главы города Дзержинска Ивана Носкова была создана рабочая группа по развитию дендропарка. И теперь дендрарий наконец получил статус памятника природы.

В 2020 году администрацией города Дзержинска запланировано выделение финансирования в размере более 3,5 миллионов рублей на проектирование экоцентра на базе дендропарка и эколого-биологического центра. Сейчас уже ведутся работы по формированию границ и постановке на кадастровый учет.

СПРАВКА «КП»

Дендрарий был создан в 1951 году Иваном Ильяшевичем, как своего рода испытательный полигон для различных видов растений. На его территории также выращивались саженцы для озеленения города Дзержинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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