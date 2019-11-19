Глеб Никитин напомнил областному правительству об ответственности за реализацию нацпроектов

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-19T12:05:04+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе оперативного совещания с членами регионального правительства напомнил об ответственности за реализацию национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Так, по поручению Глеба Никитина до середины декабря в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области должна быть проведена оценка исполнения национальных проектов в 2019 году. При этом исполнение может быть признано надлежащим или удовлетворительным – а может и неудовлетворительным, в случае если не достигнуты целевые показатели проекта в части кассового исполнения или нарушены сроки ввода объектов без объективных причин и оснований.

- Если оценка окажется неудовлетворительной, то будут приняты самые жесткие решения. Буду последовательным в этом вопросе, даже если самому будет некомфортно, - пообещал Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU