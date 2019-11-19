2019-11-19T10:57:19+03:00
Политика

19 ноября стартует отбор на пост министра спорта Нижегородской области

Конкурс будет проводиться в два этапа
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Отбор на пост министра спорта Нижегородской области стартует 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Задачи перед министерством я ставлю амбициозные, но исполнимые, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Среди них участие футбольного клуба «Нижний Новгород» в премьер-лиге и вовлечение нашего стадиона в крупные спортивные мероприятия – от городского до международного уровня. Форум «Россия – спортивная держава» доказал, что нам это «по плечу».

Глава региона напомнил о необходимости создания условий для воспитания нижегородских спортсменов. Кроме того, по его мнению, будущий руководитель должен уделять внимание и спорту высших достижений, и массовому спорту в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Уже известно, что конкурс будет проводиться в два этапа – заочный и очный. Заочный этап продлится до 10 декабря. Чтобы стать участником конкурса, нижегородцам нужно зарегистрироваться на портале «Команда правительства», заполнить биографическую анкету, пройти тестирование и загрузить видеопрезентацию на портал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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