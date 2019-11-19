19 ноября стартует отбор на пост министра спорта Нижегородской области
Отбор на пост министра спорта Нижегородской области стартует 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- Задачи перед министерством я ставлю амбициозные, но исполнимые, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Среди них участие футбольного клуба «Нижний Новгород» в премьер-лиге и вовлечение нашего стадиона в крупные спортивные мероприятия – от городского до международного уровня. Форум «Россия – спортивная держава» доказал, что нам это «по плечу».
Глава региона напомнил о необходимости создания условий для воспитания нижегородских спортсменов. Кроме того, по его мнению, будущий руководитель должен уделять внимание и спорту высших достижений, и массовому спорту в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Уже известно, что конкурс будет проводиться в два этапа – заочный и очный. Заочный этап продлится до 10 декабря. Чтобы стать участником конкурса, нижегородцам нужно зарегистрироваться на портале «Команда правительства», заполнить биографическую анкету, пройти тестирование и загрузить видеопрезентацию на портал.
ИСТОЧНИК KP.RU